Anche quest’anno, seppur da casa, Morgan sta facendo parlare di sé in relazione al Festival di Sanremo 2022. Sono ormai due anni che il cantautore non partecipa alla kermesse del Teatro Ariston, ma sembra che voglia ancora farne parte.

Il cantautore, infatti, con un post piuttosto polemico su Twitter ha espressamente criticato la direzione artistica del Festival di Sanremo 2022 anche quest’anno in mano ad Amadeus ed al suo fedele amico Fiorello.

Morgan, che tra le altre cose è stato anche un assoluto protagonista di Ballando con le Stelle, sembra non sia d’accordo su nessuna scelta del conduttore e ha spiegato:

Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria.

Al cantante sembra non essere piaciuta neanche una delle esibizioni in gara, ma ha elogiato colui che ha aperto il Festival di Sanremo 2022, Achille Lauro.

Elegante Achille Lauro, il pezzo non assomiglia a Rolls Royce, questa canzone è veramente bella! Il brano di Noemi lo userei per Lampadino e Caramella.

Il cantante ha specificato che il brano non assomiglia alla canzone presentata due anni fa perché in queste ore sui social sta girando una polemica proprio sul nuovo brano di Achille Lauro. Sembra infatti che per molti utenti le note siano le stesse.

A vecchie polemiche di Morgan anche Amadeus ha risposto, il conduttore ha precisato di non aver promesso nessun posto in gara al cantante: