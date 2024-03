“Morta insieme a te”… grave lutto per Noemi Bocchi e Francesco Totti, il messaggio straziante

Natascke De Pace, cara amica di Noemi Bocchi, si è spenta per sempre: le parole della compagna di Totti

È un lutto molto grave quello che ha colpito nelle ultime ore Noemi Bocchi, la compagna dell’ex capitano della Roma Francesco Totti. In una storia su Instagram ha salutato con un breve ma significativo messaggio una persona che le era molto cara e che è scomparsa troppo presto. Di chi si tratta e cosa ha scritto la 35enne.

Credit: noemib_8 – Instagram

Da qualche anno, più o meno dagli ultimi mesi del 2021, il nome e il volto di Noemi Bocchi sono spesso comparsi sulle riviste dei giornali e siti di gossip italiani. Il motivo è semplice. La 34enne di Tivoli ha iniziato una relazione con l’ex campione della Roma e della nazionale italiana Francesco Totti, dopo la rottura di quest’ultimo con Ilary Blasi.

Recentemente, in seguito ad una apparizione di Noemi e Francesco alla presentazione del documentario “Adesso vinco io”, sulla carriera di Marcello Lippi, molte riviste avevano sottolineato di come lei avesse un pancino sospetto. A riguardo non è arrivato alcun commento da parte dei diretti interessati.

Oggi la donna, laureata in economia e flowers designer, ha attirato l’attenzione su di sé di nuovo. Purtroppo, però, per un motivo tragico. Una delle sue più care amiche, infatti, è deceduta. Si tratta, stando a quanto riportato da Fanpage.it, di Natascke De Pace, giovane avvocatessa e mamma di due bambini, che insieme al marito era molto amica di Noemi e di Francesco Totti.

Per annunciare questa grave perdita, la compagna di Totti ha postato nella sezione storie del suo account di Instagram uno sfondo nero, al centro del quale compare la scritta “Morta insieme a Te” e un cuore nero. Nella storia successiva, invece, Noemi ha caricato una foto che la ritrae insieme a Natascke e in sottofondo ha aggiunto la canzone “Amico” di Renato Zero. Nessun post o commento è ancora arrivato invece da Francesco Totti.