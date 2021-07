L’autopsia sul corpo dell’attore Libero De Rienzo sarà effettuata nella giornata di oggi, all’ospedale Gemelli di Roma. Tuttavia, dalle indagini sono emersi nuovi dettagli importanti sulla drammatica vicenda. Sarà solo la ricostruzione della Procura a fare chiarezza su quanto accaduto.

In base alle informazioni rese note nelle ultime ore, nella casa dove è stato trovato morto il giovane artista, è stata trovata della polvere bianca e anche dei medicinali.

Però, da ciò che riporta il Corriere della Sera, sul corpo di Libero De Rienzo non ci sarebbero tracce di questa polvere. Sarà solo l’esame autoptico a dare delle risposte più concrete su ciò che ha portato al suo decesso.

Il tutto è iniziato nella serata di giovedì 15 luglio, nell’abitazione in zona Madonna del Riposo, di Roma. Il primo a trovare l’attore ormai senza vita, è stato proprio un suo amico. La moglie non avendo più sue notizie da molto tempo, ha chiesto all’uomo di andare a controllare. È proprio a questo punto che hanno fatto la tragica scoperta.

I medici intervenuti hanno provato a rianimarlo per diverso tempo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Le indagini per la morte di Libero De Rienzo

Sul posto ovviamente sono arrivati anche i carabinieri della vicina stazione, che hanno aperto subito un fascicolo d’indagine sull’accaduto.

Hanno posto sotto sequestro il telefono dell’attore per capire cosa abbia fatto nelle ultime ore prima della sua morte. Da ciò che è emerso sembrerebbe il suo decesso sia avvenuto 24 ore prima del ritrovamento del corpo.

L’ipotesi più plausibile per le forze dell’ordine è che sia morto a causa di un infarto improvviso. Credono che il suo decesso sia avvenuto proprio per l’uso di sostanze stupefacenti trovate nella sua abitazione.

Tuttavia, la famiglia e la moglie di Libero De Rienzo credono che non sia possibile. Loro dicono che in passato ha avuto una dipendenza da cocaina, ma che ne era uscito già da diverso tempo.