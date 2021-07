Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulla tragica morte dell’attore Libero De Rienzo. Nelle ultime ore sono emersi nuovi particolari su tutta la vicenda, gli agenti grazie al suo cellulare stanno cercando di ricostruire i movimenti delle sue ultime 48 ore di vita.

Secondo le informazioni rese note dai media, la prima a lanciare l’allarme è stata la moglie, Marcella Mosca. Quest’ultima non avendo sue notizie da molte ore e visto che non rispondeva alle sue telefonate, ha chiesto ad un suo amico di andare a controllare.

Quando l’uomo è entrato nell’abitazione del famoso attore, in zona Madonna del Riposo, lo ha trovato a terra ormai senza vita. Voleva provare a fare qualcosa per salvarlo, per questo ha allertato d’urgenza il 118.

I sanitari intervenuti non hanno potuto fare nulla. Hanno potuto solo constatare il suo tragico decesso. È proprio a questo punto che l’amico ha iniziato ad urlare per la tromba della scale. Diceva: “Picchio non c’è più, Picchio è morto!”

L’autopsia sul corpo dell’attore è prevista per lunedì 19 luglio. Gli inquirenti al momento stanno ipotizzando che sia morto a causa dell’uso di droghe, questo perché, secondo ciò che riporta il Corriere della Sera in casa hanno trovato “molti farmaci e tracce di polvere da analizzare.”

Il sostituto procuratore Francesco Minisci ha aperto un fascicolo d’indagine ed ha preso in considerazione l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. Tuttavia, sarà solo l’esame autoptico a dare delle risposte più concrete.

Morte Libero De Rienzo, la testimonianza della vicina

La moglie e i suoi 2 figli erano a Napoli, forse in attesa che il papà li raggiungesse, dopo aver sistemato le sue cose. La donna però ha perso le tracce del marito e spaventata, ha deciso di chiedere aiuto. La sua dirimpettaia, della casa di Roma, su ciò che è accaduto ha detto:

Abitava qui da quando aveva 18 anni. L’ho visto crescere e purtroppo l’ho visto anche andare via. Ci eravamo visti qualche giorno fa.