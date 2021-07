È una notizia delle ultime ore. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo dell’attore Libero De Rienzo. Stanno anche valutando l’ipotesi che abbia fatto uso di droghe prima del suo decesso. Sono ancora in corso le indagini per capire bene cosa sia accaduto durante la drammatica vicenda.

La tragica morte del famoso attore ha spezzato i cuori di molti suoi fan, ma anche di tutti i suoi colleghi. In molti, infatti, quando ne sono venuti a conoscenza, hanno pubblicato un messaggio sui social per ricordarlo.

Stando alle informazioni che ha reso note il Corriere della Sera, il sostituto procuratore Francesco Minisci ha disposto l’autopsia sul corpo di Libero De Rienzo. La Procura ha anche deciso di aprire un fascicolo d’indagine.

Infatti nelle ultime ore si sta ipotizzando che la sua morte sia avvenuta per l’uso di sostanze stupefacenti. Proprio per questo è stato preso in considerazione il reato di morte come conseguenza di altro reato.

Saranno solo l’esame autoptico e le analisi a dare una risposta più concreta su ciò che è accaduto. Dalle prime informazioni rese note nella mattinata di ieri, venerdì 16 luglio, il famoso attore avrebbe perso la vita a causa di un infarto, che non gli ha lasciato scampo.

Tuttavia, dalle indagini è venuto fuori che Libero De Rienzo non avesse particolari problemi di salute prima del suo tragico decesso.

La scoperta del corpo dell’attore Libero De Rienzo

Il famoso attore di 44 anni è stato trovato senza vita intorno alle 20:00, di giovedì 15 luglio. Precisamente nella sua abitazione in zona Madonna del Riposo, a Roma.

Un suo amico non avendo sue notizie da diverse ore, è andato a controllare. È proprio a quel punto che l’uomo ha fatto la drammatica scoperta, ha trovato il 44enne a terra senza vita. Sul corpo non c’erano segni di violenza e nell’abitazione non risultano esserci segni di scasso.

Libero De Rienzo ha lasciato la moglie che è la nota costumista Marcella Mosca e due bambini di 6 e 2 anni, avuti proprio dal matrimonio con la donna.