Morte Maurizio Costanzo, svelato un retroscena sui funerali: ecco cosa succederà quel giorno

In queste ore il mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano sta vivendo un vero e proprio lutto. Ieri mattina, all’età di 84 anni, Maurizio Costanzo si è spento per sempre. I funerali del conduttore e giornalista verranno celebrati lunedì 27 febbraio nella chiesa degli Artisti a Roma. In queste ore sta circolando sul web una notizia riguardo il giorno dell’ultimo saluto al marito di Maria De Filippi: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sono molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che in queste ore hanno rivolto l’ultimo saluto al gigante della tv con un messaggio condiviso sulle loro pagine social. Tra i tanti, non sono passate inosservate le parole scritte dall’ex moglie del conduttore e giornalista, Marta Flavi.

Questo il messaggio scritto dall’ex concorrente di Ballando con le Stelle non appena ha appreso la notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo:

Sono ancora sgomenta… Buon viaggio.

Addio a Maurizio Costanzo: come è morto il gigante della tv e cosa succederà il giorno dei funerali

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni in merito alle condizioni di salute del marito di Maria De Filippi. Stando alle indiscrezioni, pare che Maurizio Costanzo si trovasse da tempo presso la clinica Paideia di Roma. Qui era stato operato qualche settimana fa e in questi giorni le sue condizioni di salute si sarebbero complicate.

MAURIZIO COSTANZO

Come già anticipato, i funerali del conduttore e giornalista verranno si terranno lunedì 27 febbraio presso la chiesa degli Artisti, a Roma. In merito all’ultimo saluto del gigante della tv, Mediaset starebbe pensando di trasmettere i funerali di Maurizio Costanzo in diretta tv.

In questo modo si darà l’opportunità a tutti coloro che non potranno essere presenti fisicamente lì di assistere all’ultimo saluto di colui che ha fatto la storia della televisione italiana. Non ci resta che attendere ulteriori notizie certe in merito a questa indiscrezione non ancora confermata.