Roberta Capua, conduttrice del programma Estate in Diretta, non è riuscita a trattenersi per i messaggi che ha letto sui social, per la morte della cantante e presentatrice Raffaella Carrà. La conduttrice non li ha trovati tutti onesti e sinceri, visto il grande risalto che ha avuto la drammatica scomparsa.

CREDIT: RAI1

La showgirl purtroppo si è spenta improvvisamente a soli 78 anni. In pochi erano a conoscenza della sua malattia, ma è stata proprio una sua scelta mantenere il riserbo su ciò che stava vivendo.

Una delle poche persone che sapeva tutto era proprio il suo ex Sergio Japino. Il regista e coreografo è rimasto sempre al suo fianco, fino al suo ultimo respiro. Infatti è stato proprio lui ad annunciare la sua morte sui social.

Dal messaggio pubblicato dall’uomo, in molti hanno voluto pubblicare un post per poter salutare per sempre Raffaella Carrà. Quasi tutte le persone che fanno parte del mondo dello spettacolo, giovani ed anziani, hanno scritto un pensiero per salutare la famosa cantante e presentatrice.

CREDIT: RAI1

Tuttavia, la stessa Roberta Capua, che lavora nel programma Estate in Diretta, non è riuscita a trattenere il suo pensiero su questo argomento. Il programma ha dedicato un ampio spazio a questa triste perdita e la conduttrice su questi messaggi ha detto:

L’egocentrismo che ho visto sui social di tante persone che hanno utilizzato questo evento per mettersi in mostra. Mi ha colpito e mi dispiace.

Anche il suo collega, Gianluca Semprini ha detto il suo commento sulla vicenda. Il conduttore ha risposto: “Ognuno risponde alla sua coscienza!”

Morte Raffaella Carrà, il funerale

La camera Ardente di Raffaella Carrà è stata allestita al Campidoglio. Tuttavia, nonostante fosse famosa e di grande successo, come suo ultimo desiderio ha chiesto di mettere la sua salma in una bara semplice, di legno grezzo e le sue ceneri in un’urna.

Il funerale è previsto nella giornata di oggi, venerdì 9 luglio, alle 12, nella chiesa di Santa Maria Aracoeli, sempre a Roma. Inoltre, il rito verrà trasmesso anche in diretta tv sulla Rai.