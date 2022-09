Morte Regina Elisabetta, ecco come il Principe Harry ha scoperto la notizia della scomparsa di sua nonna

Nel corso delle ultime ore la casa reale inglese è tornata ad occupare il centro del gossip. In seguito alla morte della Regina Elisabetta, sono molte le indiscrezioni trapelate, soprattutto riguardo Harry e Meghan. Non è ormai un segreto che tra la coppia e la corona inglese non scorra buon sangue. Tuttavia, in questi giorni, stanno trapelando alcuni retroscena. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sono stati molti coloro che si sono chiesti se Harry e Meghan partecipassero ai funerali della Regina Elisabetta. C’è da dire che la coppia si è presentata alla cerimonia funebre e, ovviamente, non sono potuti mancare i pettegolezzi riguardo la loro presenza ai funerali della sovrana. In queste ultime ore fonti vicine alla casa reale hanno fatto un’importante rivelazione sul Principe Harry. Un insider ha infatti svelato il modo in cui il duca di Sussex abbia scoperto la notizia della scomparsa di sua nonna.

Questo è quanto riportato dal giornale ‘Page Six’ riguardo la vicenda:

Il Principe Harry ha cercato disperatamente di arrivare al capezzale di sua nonna per dirle addio. La cosa scioccante è che ha scoperto che era morta solo leggendo gli articoli on line. Questo ce l’hanno riferito diverse fonti di palazzo.

E, continuando, il giornale rivela:

La tensione era impressa sul viso di Harry mentre veniva portato a Balmoral, la residenza scozzese della Regina, poche ore dopo la sua morte l’8 settembre. Un insider di Buckingham Palace ci ha detto che Harry era stato chiamato in Scozia da suo padre, il nuovo Re Carlo III, in mattinata.

Il giornale rivela che nessuno della casa reale avesse effettivamente avvisato Harry della morte di sua maestà. Questo è quanto si legge:

Tuttavia, nessuno della famiglia reale ha effettivamente chiamato Harry per dirgli della morte del monarca nel primo pomeriggio, portandolo a scoprirlo dal web quando è atterrato nel tardo pomeriggio. Però la fonte ci ha assicurato che William ed Harry hanno parlato in più occasioni. Ci sono state delle cene e anche una riunione di famiglia. Questo è un primo passo.

Infine, ‘Page Six’ rivela su cosa abbiano fatto Harry e Meghan dopo la cerimonia funebre: