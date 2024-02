Morto a 64 anni Tony Ganios, era lo studente superdotato della commedia americana “Porky’s”

Se ne va l’attore comico Tony Ganios, noto per il ruolo di Anthony “Pilone” Tupperello nella celeberrima serie di commedie sexy “Porky’s” degli anni Ottanta. L’attore è scomparso prematuramente il 18 febbraio a New York all’età di 64 anni in seguito a un particolare intervento chirurgico.

La notizia della sua morte è arrivata grazie all’annuncio riferito sui social media dalla fidanzata, Amanda Serrano-Ganios. La donna ha spiegato che l’attore si è ammalato la scorsa settimana, ed è stato ricoverato sabato con un’infezione alla spina dorsale. Purtroppo, nonostante i tentativi di trattare l’infezione, Tony Ganios si è spento domenica a causa di un’insufficienza cardiaca.

Amanda Serrano-Ganios ha condiviso il tweet con una foto dei due che si tengono per mano, con una comunicazione davvero commovente. La foto è accompagnata dalla didascalia breve ma molto intensa: “Ti amo tanto, amore mio. Sono distrutta”. Poco dopo, in un altro tweet appare una foto di Tony Ganios, in cui prosegue nel comunicare il proprio lutto ai follower e in cui afferma:

Le ultime parole che ci siamo detti sono state: ‘Ti amo’. Amore è un eufemismo. Tu sei tutto per me. Il mio cuore, la mia anima e il mio migliore amico.

Nato a Brooklyn il 21 ottobre 1959, da una famiglia di origini greche, Ganios è diventato noto per i suoi ruoli in commedie cosiddette “teen” e film d’azione degli anni ’80. Il suo esordio cinematografico è avvenuto in “The Wanderers – I nuovi guerrieri” nel 1979, dove interpretava Perry, uno dei giovani italo-americani appartenenti a una gang nel Bronx nel 1963.

Pochi anni dopo, Ganios ha recitato in una serie tv poliziesca intitolata “Oltre la legge – L’informatore” (1987-90), interpretando un legale affiliato alla mafia. Il suo ruolo più iconico è stato quello di Anthony “Meat” Tuperello in “Porky’s – Questi pazzi pazzi porcelloni!” (1981). La pellicola che rese Tony Ganios famoso, nonostante le critiche negative, è diventata un successo commerciale e ha generato due sequel.

PORKY’S REVENGE, Mark Herrier, Tony Ganios, Kaki Hunter, Dan Monahan, 1985, TM and Copyright (c)20th Century Fox Film Corp. All rights reserved.

Tra gli altri film in cui ha recitato ci sono “Chiamami Aquila” (1981), “Body Rock” (1984) e “Rapina del secolo a Beverly Hills” (1991). Ganios è apparso anche in “Die Hard 2” (1990), dove ha interpretato un killer incontrando una fine memorabile da parte di John McClane (Bruce Willis). Infine, dopo aver lavorato nel film “Sol Levante” (1993) con Sean Connery, Tony Ganios si è ritirato dal mondo della recitazione.