Un grave lutto è quello che ha colpito il mondo dello spettacolo in queste ultime ore, l’attore Keith Jefferson è deceduto all’età di 53 anni, dopo che gli era stato diagnosticato un brutto male. Solo 2 mesi fa, l’uomo aveva scritto un post in cui parlava della sua condizione.

In tanti in queste ore stanno parlando di lui e del suo grande successo. Era l’artista preferito di Quentin Tarantino, al punto tale che lo ha scelto per diversi suoi film.

Keith Hefferson era nato a Houston nel 1970. Sin da giovane ha mostrato il suo grande amore per la recitazione ed infatti era riuscito a diplomarsi alla scuola U.S International Musical di San Diego.

Come già detto era uno degli attori preferito di Quentin Tarantino, al punto tale che il regista lo ha scelto per diversi suoi film. Come per esempio: Django Unchained, The Hateful Eight ed anche C’era una Volta… a Hollywood. Lui stesso lo scorso 9 agosto, nel parlare della sua patologia, in un post sui social ha scritto:

Ogni tanto Dio ti da una sfida e lascia a te il compito di risolverla. Quando mi hanno diagnosticato quel brutto male per la prima volta mi sono dovuto fermare, fare una pausa e non volevo condividerlo con nessuno. Né con la mia famiglia, né con la famiglia allargata. Oggi sono finalmente in grado di condividerlo, perché la mia fede si sta rafforzando.

Il decesso di Keith Jefferson ed i messaggi di cordoglio

Tuttavia, questa volta il brutto male ha avuto la meglio sull’attore, che si è spento per sempre all’età di 53 anni. In tanti in queste ore stanno ricordando l’uomo sui social, con messaggi commoventi, anche per la sua famiglia.

Jamie Foxx, con cui ha lavorato insieme e che erano anche molto amici prima del film insieme, ha voluto ricordarlo. Nel post sul suo profilo ha scritto: