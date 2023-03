Mr Rain è arrivato terzo al Festival di Sanremo. In tanti hanno apprezzato la sua bellissima canzone. Si è esibito con un gruppo di dolcissimi bambini.

L’artista ha rilasciato una commovente intervista a Il Corriere della sera, raccontando di un periodo buio della sua vita e di come la sua ragazza lo ha salvato.

Mr Rain riesce ad esprimere le sue emozioni e a raccontare le cose vere della vita, attraverso la sua musica. Scrivere lo aiuta a liberarsi e anche se spesso le persone gli dicono che non può essere definito un rapper, visto il suo stile, lui sa di essere onesto.

Quando era più giovane si è avvicinato al mondo della droga, aveva come punto di riferimento il suo rapper preferito: Eminem.

Quando sei molto giovane, sei fragile, sei vulnerabile e ti fai condizionare dalla persona che hai come riferimento. Per questo oggi cerco di dare messaggi positivi. Quel mondo non mi appartiene, non mi rappresenta. La musica è un mezzo per dare messaggi positivi, evito di dare il cattivo esempio.

La canzone di Mr Rain

Il brano Supereroi racconta della necessità di chiedere aiuto, durante un periodo buio della vita. Proprio come è accaduto allo stesso cantante.

Mr Rain si è ritrovato in un vortice di depressione. Non riusciva a dormire, non mangiava e non parlava con nessuno.