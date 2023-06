Muschio Selvaggio, è scontro tra Gerry Scotti e Fedez: il conduttore ironizza e il cantante risponde

Nel corso delle ultime ore i nomi di Gerry Scotti e Fedez stanno occupando le pagine dei principali giornali di gossip. Il conduttore di Caduta Libera e il cantante si sono resi protagonisti di un botta e risposta social che riguarda il podcast Muschio Selvaggio e che non è passato inosservato. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

In un video condiviso sulla sua pagina Tok Tok, Gerry Scotti ha voluto fare ironia su Muschio Selvaggio. Ricordiamo che in queste ultime settimane il nome del podcast è stato spesso al centro del gossip in seguito alla notizia della lite tra Fedez e Luis Sal. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che il marito di Chiara Ferragni non abbia preso bene l’ironia fatta dal conduttore sul podcast al quale ha deciso di rispondere.

Queste sono state le parole con cui il conduttore di Caduta Libera ha deciso di fare ironia sul podcast di Fedez e Luis Sal:

È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando.

A questo punto è intervenuto Fedez il quale ha deciso di rispondere alle parole del conduttore in questo modo:

Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui ad insultare. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un’intervista dove io dicevo che ero un ignorante.

E, continuando, Fedez ha poi aggiunto:

Eppure, quel giorno, le ricerche su Strehler subirono un’impennata su Google, quindi in qualche modo ho contribuito a divulgare il nome di Strehler.

Al momento Gerry Scotti ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle parole di Fedez che ha commentato l’ironia fatta sul suo podcast.