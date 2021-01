Muso sporco e occhioni da furbetto. È stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. Avete capito chi è questo bambino?

È stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne e oggi è una delle figure più seguite sui social network: Andrea Damante. Ma com’era la sua vita da bambino? Eccolo in un simpatico scatto, mentre mangia gli spaghetti con il muso sporco di sugo e i suoi grandi occhi da furbetto:

Negli studi di Maria De Filippi, il tronista ha fatto innamorare il pubblico femminile ed ha conquistato il cuore di una delle corteggiatrici oggi ancora molto famosa: Giulia De Lellis.

Oltre ad essere un tronista, Damante è un affermato modello e un deejay. Prima di apparire nel programma tv Uomini e Donne, Andrea aveva partecipato anche a Temptation Island, dove nacque la sua storia con Giorgia Lucini, finita dopo un anno.

Ha inoltre partecipato al Grande Fratello Vip e in seguito, ha aperto la sua catena di abbigliamento chiamata “Damante Shop“.

Biografia di Andrea Damante

Andrea Damante è nato a Gela, il 3 giugno del 1990 e per molti anni ha vissuto a Verona. Dopo il diploma, si è iscritto all’università, ma poi ha deciso di abbandonarla per dedicarsi al mondo della musica.

Ha partecipato come tronista al programma Uomini e Donne, dove si è conquistato un’incredibile fama e dove ha conosciuto quello che per tutti, è stato il suo vero amore: Giulia De Lellis. Per anni, i due si sono lasciati e ripresi, fin quando non hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia. Hanno trascorso la scorsa estate separati.

I rumors adesso affermerebbero che il modello e dj, stia frequentando la giovane attrice Elisa Visari. I due sarebbero stati avvistati insieme a Verona e in seguito a Dubai.

Entrambi hanno scattato e pubblicato delle immagini insieme, ma non è arrivata ancora alcuna conferma della loro relazione. Dopo 4 anni accanto a Giulia De Lellis, Andrea Damante riuscirà davvero a guardare avanti?