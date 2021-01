Una delle coppie nate negli studi di Uomini e Donne è scoppiata. Si tratta di Sara Shaimi e Sonny di Meo. Ad annunciarlo è proprio l’ex corteggiatore in un post su Instagram. Ancora molto provato, il giovane non se la sente di parlarne in video ma condivide comunque la notizia con i followers che hanno sempre sostenuto la coppia.

Già il settimanale ‘Di Più’ aveva dedicato ampio spazio ai due giovani i quali già da tempo stavano attraversando un periodo di crisi. Infatti secondo il settimanale, Sara Shaimi avrebbe proposto di iniziare il percorso della convivenza al fidanzato il quale, però, avrebbe rifiutato, deludendo così la compagna.

Senza successo, dunque, l’idea di Sara di far evolvere il rapporto con il fidanzato Sonny. Il loro amore è iniziato lo scorso giugno e l’ex tronista di Uomini e Donne voleva dare una scossa al loro rapporto, rimanendo però delusa. Infatti, i piani dei due giovani non sembravano combaciare. Lei lavora come hostess e lui vive a Milano dove ha intenzione di aprire un locale.

Dunque il loro amore non è andato come i due speravano. E ad annunciarlo è proprio Sonny che con un lungo post su Instagram condivide la triste notizia con i suoi followers che hanno amato e sostenuto fin dall’inizio la coppia.

Il giovane, però, si limita solo ad annunciare la fine della sua storia d’amore con Sara in quanto, ancora scosso, non se la sente di apparire in video.

Sono queste le parole con cui Sonny annuncia la fine della relazione con Sara: