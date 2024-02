Myrta Merlino racconta il gesto gentile nei suoi confronti da parte di Pier Silvio Berlusconi

Da settembre scorso, Myrta Merlino è entrata a far parte della grande famiglia Mediaset. La conduttrice ex La7 – la si ricorda per L’aria che tira in tarda mattinata – a diversi mesi dall’inizio dell’esperienza a Pomeriggio Cinque, ha rivelato di aver ricevuto un gradito regalo da Pier Silvio Berlusconi. Qual è stata la sorpresa di cui ha parlato la conduttrice napoletana?

Proprio per gli ascolti di Pomeriggio Cinque non siano stati certamente apprezzabili (ben al di sotto del 20% di audience per un programma che prima era una vera “istituzione”) circolano voci di un possibile cambio di conduzione. Tutto potrebbe cambiare a partire dalla prossima stagione, a settembre 2024.

Myrta Merlino continua comunque a dichiararsi soddisfatta dei risultati del suo talk show. In un’intervista a ‘La Repubblica’, la presentatrice ha anche condiviso il gesto gentile di Pier Silvio Berlusconi nei suoi confronti. Un gesto che per alcuni potrà sembrare “il minimo”, per altri un’attenzione speciale per una giornalista di livello che non può certo salutare Mediaset per dei risultati bassi a Pomeriggio Cinque.

La giornalista Myrta Merlino si mostra contenta degli ascolti del suo talk show, e a dirla tutta anche l’editore sembra apprezzare il lavoro svolto. La conduttrice ha raccontato che Pier Silvio Berlusconi le ha fatto dono di un bel mazzo di fiori. Se le dichiarazioni della conduttrice corrispondono alla realtà, sembrerebbe che non ci saranno cambi nella conduzione del programma.

La Merlino ha sottolineato che, nonostante la forte concorrenza de La Vita in Diretta su Rai1, il pubblico rimane fedele al programma pomeridiano di Mediaset. La conduttrice è convinta di poter riportare gli ascolti al 20% di share, ma sembra una sfida difficile. È un periodo di rinnovamento per Mediaset e rivalutazione di una serie di programmi e format che negli ultimi anni hanno subito una flessione. Vedremo solo alla fine della stagione se ci sarà riuscita.