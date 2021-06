Nadia Toffa avrebbe compiuto oggi 42 anni

Oggi Nadia Toffa avrebbe compiuto 42 anni. Il regalo che la bresciana avrebbe voluto senza ombra di dubbio ricevere è il dono del 5×1000 alla Fondazione a lei intitolata. La sua Fondazione, infatti, prevede la destinazione del 5×1000 a progetti benefici e solidali. Tale Fondazione è stata fortemente voluta dalla famiglia di Nadia Toffa ed è nata quattro mesi dopo la sua scomparsa.

Sono molti coloro che hanno contribuito a tale iniziativa. Tra questi possiamo citare molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Piero Chiambretti, Cristina Chiabotto, Nunzia De Girolamo…sono solo alcuni nomi che hanno contribuito a realizzare il grande sogno di Nadia.

Con queste parole la mamma di Nadia, Margherita, si è espressa riguardo coloro che hanno deciso di sostenere la Fondazione:

È commovente l’affetto espresso dai tanti colleghi del mondo dello spettacolo di Nadia. La loro vicinanza alla Fondazione, il loro desiderio di mantenere vivo il suo ricordo e di promuovere il valore del suo impegno professionale ci danno la forza necessaria per dare alla luce i tanti progetti ai quali stiamo contribuendo.

I fondi raccolti grazie a tale fondazioni sono stati devoluti all’Ospedale San Raffaele di Milano per il progetto ‘Biopsia liquida nei tumori cerebrali’. Una parte, invece, è stata devoluta a don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e amico di Nadia Toffa, a sostegno della ricerca oncologica e per il suo impegno nella Terra dei fuochi.

Nadia Toffa, la promessa mantenuta da mamma Margherita

‘Ti aspetterò tutta la vita’. Pensieri di amore’ è la promessa mantenuta dalla mamma di Nadia Toffa, Margherita. Al suo interno sono raccolti tutti i pensieri e le varie riflessioni dell’amore della giornalista.

Il ricavato della vendite, insieme a quelle delle t-shirt in cui è riprodotto un quadro dipinto da Nadia saranno utilizzati per contribuire alla Fondazione Nadia Toffa che per il suo compleanno avrebbe richiesto il dono del 5×1000 alla sua fondazione.