Ornella Muti lancia una frecciatina a Chiara Ferragni: il motivo

Ornella Muti non smette mai di far parlare di sé. In questi ultimi giorni l’attrice è tornata al centro delle principali pagine di cronaca rosa per alcuni dichiarazioni rilasciate contro Chiara Ferragni. La Muti, infatti, ha deciso di lanciare all’imprenditrice digitale una frecciatina che non è passata inosservata al popolo della rete.

In occasione del Villamare Festival Film&Friend, evento di cui è stata la protagonista indiscussa, Ornella Muti ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo temi a lei molto cari. Durante l’intervista l’attrice non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro Chiara Ferragni, lanciandole una frecciatina.

Queste sono state la parole dell’attrice riguardo l’imprenditrice digitale:

Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato. L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder.

E, continuando, Ornella Muti ha affermato:

Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport.

Dopo le parole dell’attrice, sono stati molti coloro che hanno preso le difese di Chiara Ferragni che spesso è criticata per la sua scelta di esporre i figli solamente sui social, e non su altri prodotti.

Al momento Chiara Ferragni ha deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle parole di Ornella Muti. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se l’imprenditrice digitale romperà il silenzio e si esporrà riguardo la questione che l’ha vista coinvolta in questi giorni.