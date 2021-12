Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Natale Giunta che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre chef de La Prova Del Cuoco è finito in ospedale a seguito di una caduta dal monopattino. Alla luce di questo l’uomo è stato costretto a sottoporsi ad un’operazione d’urgenza. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Paura per Natale Giunta. Nel corso delle ultime ore il noto chef de La Prova Del Cuoco si è lasciato andare ad un duro sfogo su Instagram dopo essere finito in ospedale. L’uomo stava viaggiando in monopattino nella città di Palermo quando all’improvviso è caduto a causa di una buca. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Alla luce delle gravi lesioni riportate dopo il forte impatto, lo chef siciliano è stato operato urgentemente. A causare la caduta dal monopattino è stata la cattiva manutenzione delle strade di Palermo. In particolare lo schianto con una buca la quale, così come afferma l’Ansa:

si era formata in strada attorno a un tombino per la mancanza di manutenzione negli anni e per le piogge di queste ultime settimane.

A raccontare l’accaduto sui social è stato lo stesso chef il quale si è lasciato andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram. In particolare l’uomo si è lamentato del fatto che la città di Palermo non mette i cittadini nelle condizioni di muoversi rispettando la natura:

Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque.

Attualmente Natale Giunta è in buone condizioni di salute e presto sarà dimesso dall’ospedale. Tuttavia, sono stati numerosi i messaggi di sostegno e conforto che i fan hanno lasciato sotto al suo post su Instagram.

Non è tutto. Nella didascalia del suo post Natale Giunta ha voluto ringraziare anche tutte quelle persone che lo hanno aiutato quando è caduto a terra nonostante il sangue. Queste sono state le sue parole: