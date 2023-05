Natalia Mastrota a Verissimo: “Ho sofferto di disturbi alimentari”

Nel corso della puntata più recente di Verissimo, Natalia Mastrota ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin. La figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada ha deciso di lasciare qualche dichiarazione in merito alla sua vita privata e sentimentale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, tutta conoscono Natalia Mastrota per essere una celebre campionessa di sci. La figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada ha deciso di mantenere le distanze dal mondo dello spettacolo. Tuttavia, per la prima volta si è resa protagonista di un’intervista a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin.

Ospite nella puntata in onda sabato 6 maggio 2023, la 27enne si è lasciata andare ad alcune inedite confidenze. Nel dettaglio, ha toccato diversi argomenti: dal rapporto con i genitori, alla sua carriera di campionessa di sci fino ad arrivare ad un periodo molto buio della sua vita. Nel corso dell’intervista Natalia ha rivelato di aver sofferto di disturbi alimentari, in particolare la bulimia:

A 18 anni ho fatto diete fai da te e questo mi ha portato nel vortice di disturbi alimentari.

Oltre alla sua famiglia, la salvezza di Natlia è stata lo sport:

Ho sofferto di bulimia per cinque anni. Poi ne ho parlato con mia nonna, mamma della mamma, che mi ha spinto a parlarne. Lo sport mi ha aiutato a venirne fuori. Sono andata in una clinica vicino Londra e ho trovato gli strumenti per guarire.

Natalia Mastrota sulla separazione dei suoi genitori

Inoltre, la Mastrota non ha potuto fare a meno di parlare anche in merito alla separazione dei suoi genitori, Giorgio Mastrota e Natalia Estrada. La coppia si è separata quando lei aveva solo tre anni. Nonostante la fine della loro storia d’amore hanno deciso di mantenere buoni rapporti per l’amore della loro figlia.