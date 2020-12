Natalia Paragoni chiarisce con Andrea Zelletta: “Ecco il motivo del regalo”

Era uno degli incontri più attesi della diretta di lunedì 28 dicembre del Grande Fratello Vip e finalmente si è avverato. Tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sembra essere tutto chiarito, l’influencer ha spiegato perché il regalo così freddo.

Il giorno di Natale Andrea Zelletta è andato in crisi dopo aver visto il regalo mandatogli dalla fidanzata. Nella scatola di un anello, per loro molto importante, c’erano solo un profumo e un elastico per capelli.

Anche il biglietto, molto freddo, aveva fatto temere ad Andrea che la fidanzata potesse essere arrabbiata per qualcosa. Ma tutto si è chiarito nel migliore dei modi.

Natalia Paragoni ha spiegato di aver mandato quegli oggetti solo perché sperava che ricordassero al vippone il suo profumo e i suoi capelli. Per il biglietto, come lei ha spiegato, la produzione aveva dato dei limiti ben precisi.

Un pizzico di gelosia per l’atteggiamento del concorrente verso altre donne, ma tutto molto risolvibile. La bomba però è stata, anche questa, volta da Dayane Mello. La modella brasiliana ha rivelato a tutta Italia quello che ha saputo tramite conoscenze.

Secondo la gieffina, la fidanzata di Andrea Zelletta avrebbe dormito con un uomo quest’estate a Capri. Il ragazzo, in un primo momento ha ammesso di sapere della vacanza nell’isola Partenopea, ma proprio nella giornata di oggi sono scattati i primi dubbi.

Sapeva della vacanza, ma anche della notte che la Paragoni avrebbe (forse) trascorso con un altro uomo? L’influencer nega tutto e anche il concorrente, ma sembra proprio che questa storia non sia destinata a finire qui.

Anche Tommaso Zorzi ha esposto i suoi dubbi in merito alla situazione. Come mai Andrea Zelletta ha avuto una reazione così pacata in diretta tv? Davvero si fida così tanto della sua compagna oppure sapeva già qualcosa anche in merito alle maliziose voci messe in giro da Dayane Mello e confermate dal chirurgo dei Vip, Giacomo Urtis?