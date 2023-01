Una notizia stupenda per la coppia formata da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. I due, legati dal 2019, hanno infatti annunciato sui loro account Instagram che ben presto diventeranno genitori per la prima volta. Nelle foto pubblicate il protagonista è il pancino della modella, ormai ben visibile.

La storia tra Natalia e Andrea è iniziata negli studi Mediaset di Uomini e Donne. Zelletta era tronista in quell’edizione, ma Natalia inizialmente aveva scelto di corteggiare lo spagnolo Ivan Gonzales.

Arrivato alla fine del percorso Gonzales portò in esterna la modella, annunciandole di volerla scegliere. Tuttavia, Natalia, che già aveva intrapreso la conoscenza anche di Andrea, disse di no e si gettò così tra le braccia di quello che sarebbe diventato l’uomo della sua vita.

Da quei giorni ne è passato molto di tempo. Lei si è affermata sui social come influencer seguitissima, modella ed esperta di trucco. Lui, Andrea, attualmente fa il deejay e il suo nome è tra i più richiesti nel panorama italiano.

Tra alti e bassi la loro storia è cresciuta insieme a loro ed ha superato anche momenti di tensione. Come quando lui entrò nella casa del Grande Fratello Vip e gli giunsero voci di un presunto tradimento di lei, che però venne poi smentito.

Oggi Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono più felici che mai. Convivono ormai da un po’ di tempo e convivono il loro nido d’amore con i due cagnolini a cui sono legatissimi.

Presto, tuttavia, dovranno fare un po’ di spazio perché la loro famiglia si allargherà ancora, e sta volta con l’arrivo di un bel bebè. La modella è incinta e si sta preparando a diventare mamma per la prima volta all’età di 26 anni.

I due lo hanno annunciato con un post congiunto su Instagram, nel quale hanno scritto:

Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5 ❤️ non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura.