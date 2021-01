Cecilia Capriotti lascia il GF Vip? L’amaro sfogo della attrice

Cecilia Capriotti scoppia in un pianto a dirotto e medita di lasciare la Casa

L’attrice ed ex modella Cecilia Capriotti è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip lo scorso 18 dicembre. Finora il suo percorso non è stato dei più facili, segnato da picchi di notevole euforia come l’esibizione sensuale nel balletto burlesque e picchi emotivi, come il duro confronto con l’opinionista Antonella Elia e il momento del regalo di Natale ricevuto dal marito, Gianluca Mobilia. Il reality show di Cinecittà è fonte di adrenalina pura: Cecilia lo ha scoperto sulla sua pelle.

Cecilia Capriotti: sentiero lungo e tortuoso

L’avventura di Cecilia Capriotti nel programma è aperta a ogni epilogo. Da qui all’8 febbraio, la data attualmente designata per la puntata finale, dove verrà decretato il vincitore di questa edizione, il sentiero è ancora lungo e irto di ostacoli.

Sfogo notturno

Per l’appuntamento di lunedì 11 gennaio 2021 non è neppure al televoto. In pochissimi l’hanno scampata e ciò testimonia la capacità della donna di stringere legami positivi con ciascuno dei co-inquilini. Ciononostante l’interprete, originaria di Ascoli Piceno, sta ponderando una decisione clamorosa.

Cecilia Capriotti è seriamente tentata dall’abbandonare il gioco. Lo ha spiegato lei stessa ai co-inquilini nella notte a cavallo tra il 6 e il 7 gennaio, durante uno sfogo notturno.

Pianto a dirotto

Il motivo? Prova nostalgia per la figlia di 4 anni, Maria Isabella, che lei stessa definisce la più grande gioia. Un pianto a dirotto, quasi disperato, è esploso in camera da letto, nel momento in cui si è toccato l’argomento.

Cecilia Capriotti ne sente la mancanza

Un crollo che l’ha condotta ad affermare di non farcela più a stare lontana dalla piccola e che, forse, è meglio uscire e tornare da lei. Comunque al momento non ha dato nessuna comunicazione ufficiale, perciò resta assolutamente in gara. Ma da qui a lunedì mediterà a fondo sui passi da compiere. Da una parte c’è la famiglia, dall’altra una vetrina televisiva che fa gola a molti.