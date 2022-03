Nathaly Caldonazzo pubblica un selfie sui social che la ritrae insieme a sua figlia, impossibile non notare la somiglianza

Nel corso delle ultime ore Nathaly Cadonazzo ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. In occasione del suo ritorno dal Grande Fratello Vip, la celebre showgirl ha deciso di mostrarsi sui social insieme a sua figlia. Vediamo insieme la foto inedita spuntata sul suo profilo Instagram.

Senza alcuna ombra di dubbio, Nathaly Caldonazzo è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati all’interno del mondo dello spettacolo. Di recente la celebre showgirl è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una foto inedita che la ritrae insieme a sua figlia.

Dopo aver vissuto un’intensa esperienza al Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo è finalmente tornata a casa. Inutile dire che pronta ad accoglierla calorosamente a braccia aperte è stata sua figlia Mia. Quest’ultima è nata dalla storia d’amore con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano.

Mia ha diciassette anni e il suo nome deriva da quello dell’attrice Mia Farrow, un’icona del cinema molto amata da sua madre. Quest’ultima ha dichiarato di essere molto orgogliosa di sua figlia. Per tanto, in occasione di un’intervista ha affermato che se in passato era riuscita a liberarsi di una relazione sbagliata è stato solo grazie alla sua ragazza :

Ha intuito prima di me che la persona che mi stava accanto fosse sbagliatissima.

Nathaly Caldonazzo è sempre molto attiva sui social tramite cui piace condividere momenti della propria quotidianità con tutti i suoi fan. Malgrado si mostri raramente con sua figlia sul web, di recente l’ex modella ha condiviso un post sul suo profilo Instagram che ha attirato l’attenzione più di tutti gli altri.

Nathaly Caldonazzo: le parole per sua figlia

Si tratta di una foto inedita che la ritrae con Mia. Mamma e figlia sono rivolte con lo sguardo verso la fotocamera ed è impossibile non notare l’incredibile somiglianza. Queste sono le parole che possiamo leggere nella didascalia: