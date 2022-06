È morto a Calcutta il cantante indiano Krishnakumar Kunnat, conosciuto come KK. Si è esibito in un concerto ed ha fatto sognare i suoi numerosissimi fan. Poco dopo, tornato in albergo, ha accusato un malore. Trasportato con immediata urgenza in ospedale, è stato dichiarato morto poco dopo.

KK era una delle figure più note nel mondo della musica indiana e la notizia ha sconvolto l’intero paese. Le sue canzoni più famose sono diventate le colonne sonore dei film di successo. Il cantante aveva soltanto 53 anni e purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. È morto a seguito di un arresto cardiaco.

La spiacevole notizia si è rapidamente diffusa sul web e ha raggiunto ogni parte del mondo. Migliaia i personaggi del mondo della musica, del cinema, della televisione e della politica, che hanno pubblicato commoventi post di addio accompagnati da foto di KK o dalle sue canzoni più famose.

Il suo ultimo concerto sarà ricordato per sempre. Poco prima che il suo cuore cessasse di battere per sempre, la star si è esibita a Nazrul Mancha, una sede del Sir Gurudas Mahavidyalaya College nella città indiana orientale di Calcutta.

Rattristato per la prematura scomparsa del noto cantante Krishnakumar Kunnath popolarmente noto come KK. Le sue canzoni riflettevano un’ampia gamma di emozioni e hanno colpito persone di tutte le età. Lo ricorderemo sempre attraverso le sue canzoni. Condoglianze alla sua famiglia e ai suoi fan.

Perché così presto, KK, perché? Ma hai lasciato un tesoro di una playlist. Serata molto difficile. Artisti come KK non muoiono mai.

Questi sono alcuni dei messaggi più popolari di personaggi famosi che si sono diffusi sui social network.

KK è diventato famoso dopo la laurea al Kirori Mal College dell’Università di Delhi. Sarà per sempre ricordato come il cantante più versatile nell’industria musicale di Bollywood.