Nicholas Cage non ha certo bisogno di grandissime presentazioni. È uno degli attori più bravi, apprezzati e di successo del mondo e ha da poco compiuto il suo 58esimo anni di età. In occasione del suo compleanno, nella sua vita è arrivato un bellissimo regalo. L’attore, già padre di due figli che hanno oggi 32 e 17 anni, ha da poco scoperto che ne arriverà un terzo in questo 2022.

A donare questa immensa gioia all’attore sarà l’attrice giapponese Riko Shibata. I due si sono conosciuti nel 2020 in patria di lei e, poco dopo, si sono fidanzati ufficialmente su FaceTime, per via della pandemia che non gli permetteva di vedersi. Non appena il lockdown ha mollato la sua presa, hanno detto il fatidico si.

“I futuri genitori sono così euforici“: questo il titolo di un articolo comparso recentemente sulla rivista statunitense People.

Carriera e vita privata di Nicholas Cage

Nei suoi 58 anni di età, Nicholas Cage è riuscito a raggiungere livelli professionali davvero straordinari. Ha recitato in più di 80 film, bene o male tutti di enorme successo mondiale.

Lo ricordiamo, giusto per citarne qualcuno, in Face/Off – Due facce di un assassino (1997), The Family Man (2000), Fuori in 60 secondi (2000), Il mistero dei Templari – National Treasure (2004), Ghost Rider (2007), Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans (2009), Ghost Rider – Spirito di vendetta (2012).

Poi ci sono Via Da Las Vegas (1995) e Il Ladro di Orchidee (2002), le cui interpretazioni gli sono valse due candidature agli Oscar come Miglior Attore. Nel primo caso, addirittura è riuscito a portarsi a casa la statuetta.

Riguardo alla sua vita privata, si sa che quello con l’attrice 27enne Riko Shibata, sarà per lui il quinto matrimonio. Ancora prima di sposarsi, nel 1990 era diventato padre di Weston Cage, suo primo figlio, avuto dalla relazione con la modella Christina Fulton.

Si è sposato per la prima volta con Patricia Arquette nel 1995, divorziando poi nel 2000. Nel 2002 si è poi sposato con Lisa Marie Presley, cantautrice e figlia del grande Elvis Presley. Nel 2004 ha divorziato da lei e, dopo soli due mesi, si è sposato per la terza volta, con la cameriera asiatica Alice Kim, dalla quale ha il suo secondo figlio, Kal-el, nato nel 2005.

Dopo il divorzio del 2016, Cage si è sposato per la sua quarta volta nel 2019, con la makeup artist Erika Koike, chiedendo però l’annullamento delle nozze appena quattro giorni dopo.

Nel 2014, il suo primo genito Weston lo ha reso nonno per la prima volta, con la nascita del piccolo Lucian August.