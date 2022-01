Nicholas Donnelly è morto all’età di 84 anni. Il celebre attore ci ha regalato tantissimi ruoli indimenticabili, in film che sono diventati un successo per il mondo del cinema internazionale. L’uomo è morto nel sonno, improvvisamente, venendo a mancare all’affetto dei suoi cari e dei suoi tantissimi fan e colleghi che ora piangono la sua scomparsa.

Nicholas Donnelly ha rappresentato una figura decisamente importante nel mondo del cinema, avendo interpretato tanti ruoli di grande successo. Non soffriva di particolari malattie e la sua scomparsa, avvenuta improvvisamente nel sonno, ha lasciato tutti senza parole.

L’uomo aveva 84 anni e i famigliari non hanno reso noto il motivo del decesso dell’attore che nel corso della sua carriera ha interpretato molti film. La famiglia, così come gli amici e i tanti colleghi che hanno vissuto con lui numerose esperienze sui set cinematografici, lo ricordano con affetto.

L’attore morto a 84 anni sarà ricordato per sempre per aver interpretato il ruolo del professore Mr MacKenzie nella serie televisiva “Grant Hill”, durante 8 lunghissime stagioni. Così come per il film Venom del 1981 in cui era Superintendant. Lo abbiamo visto anche in Carry on Sergeant e nella serie tv della BBC “Dixon of Dock Green”, nei panni del sergente Johnny Wills, indossati per 200 episodi consecutivi.

Chi era Nicholas Donnelly, morto improvvisamente nel sonno

Nato nel 1938 a Kensington, a Londra, in Inghilterra. L’attore era particolarmente noto per Space Vampires, uscito nel 1985, Dixon of Dock Green del 1955 e Grange Hill del 1978. Era sposato con Alrun ed è morto il 10 gennaio 2022 in Inghilterra.

Nicholas Donnelly ha incontrato quella che sarebbe diventata poi la compagna della sua vita, Alrun, mentre faceva il servizio nazionale in Germania, alla fine degli Anni Cinquanta. Tifava per la squadra di football dei Queens Park Rangers. Lascia la moglie, due figli e due gemelle e cinque nipoti, oltre ai numerosi fan.