Nicola Panico, calciatore dell’Isernia Calcio e volto noto anche nello spettacolo, grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, sta per diventare papà per la seconda volta. Solo pochi mesi fa aveva accolto, insieme a sua moglie Francesca, il piccolo Salvatore. Ora per loro arriverà un altro maschietto.

Credit: nicolapanico10 – Instagram

Un anno molto intenso e pieno di emozioni, quello vissuto da Nicola Panico, attaccante, numero 10 e capitano della squadra di calcio della città di Isernia.

In realtà, il napoletano classe 1983 è noto più per le sue apparizioni nel mondo dello spettacolo italiano. Anni fa, infatti, partecipò al programma Temptation Island insieme all’allora sua compagna Sara Affi Fella.

Alla fine della trasmissione i due presero strade separate e lei entrò a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Durante l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, però, uscì fuori uno scandalo, che vedeva Sara ancora legata a Nicola.

Di tempo, da quelle voci di gossip, ne è passato tanto e ormai entrambi hanno iniziato una nuova vita. Nicola in particolare, dal 2019 è legato sentimentalmente a Francesca Parenti, donna con la quale ha trovato la sua felicità e costruito la sua famiglia.

A dicembre del 2021 i due hanno pronunciato il fatidico “si” legandosi così in matrimonio. Pochi mesi prima, ad agosto, Nicola e Francesca avevano scoperto che ben presto sarebbero diventati genitori per la prima volta.

Dopo mesi di trepidante attesa, la sera del 5 febbraio 2022 il primo pargolo di Nicola e Francesca è finalmente venuto al mondo. Il nome scelto dalla coppia è stato Salvatore e poche settimane fa hanno festeggiato tutti insieme anche il battesimo.

Nicola Panico di nuovo papà

Credit: nicolapanico10 – Instagram

Il prossimo 13 luglio Nicola Panico compirà il suo 40esimo compleanno e, insieme a sua moglie, ha deciso di farsi un regalo bellissimo.

Nelle sue Instagram Stories, ha infatti annunciato una nuova gravidanza della sua consorte.

Credit: nicolapanico10 – Instagram

Nessun post per il momento, ma nella storia che è servita come annuncio, l’ex volto di Temptation Island ha svelato anche il colore che avrà il fiocco e il nome che avrà il fratellino del piccolo Salvatore.

Per il bomber e capitano dell’Isernia, infatti, arriverà un altro maschietto e il suo nome sarà Alessandro.