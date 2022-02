Nicola Panico, ex volto di Temptation Island, è appena diventato papà per la prima volta: a donarle questa gioia la moglie Francesca Parenti

Una gioia incontenibile per il calciatore ed ex volto di Temptation Island Nicola Panico. Lui e sua moglie Francesca, infatti, sono appena diventati genitori per la prima volta. Il piccolo, che si chiama Salvatore, è nato lo scorso 5 febbraio e a dare l’annuncio del lieto evento ci ha pensato lo stesso Nicola, con un tenero post sul suo account Instagram.

Davvero molto intensi gli ultimi due anni di Nicola Panico. L’ex volto di Temptation Island, dopo la fine della storia con Sara Affi Fella, aveva conosciuto e si era innamorato di Francesca Parenti nel 2019.

Da allora i due non si sono più lasciati. Il 2021 è stato senza dubbio l’anno più bello per la coppia.

Ad agosto scorso, infatti, sul profilo di Nicola erano apparsi dei post che annunciavano al mondo intero una lietissima notizia: l’imminente arrivo di un bebè.

Nicola l’aveva definita come la gioia più bella della sua vita. Gioia che, puntualmente, dopo 9 mesi di trepidante attesa, è arrivata.

Il piccolo Salvatore è venuto al mondo nella serata di sabato 5 febbraio e, notando la felicità dei neo genitori nel dare l’annuncio della sua nascita, pare proprio che gode di ottima salute.

A dicembre scorso era arrivata anche un’altra gioia nella vita di Panico. Il 21, infatti, aveva sposato la sua amata Francesca.

La storia di Nicola Panico con Sara Affi Fella

Abbiamo detto che Nicola Panico è diventato noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a Temptation Island. Reality a cui aveva partecipato insieme all’allora sua fidanzata, Sara Affi Fella.

Terminata la loro esperienza sull’isola delle coppie, Sara e Nicola si erano apparentemente lasciati e lei si era seduta sul trono di Uomini e Donne.

Quando il suo percorso nel dating show era già abbastanza avviato, è uscito uno scandalo legato proprio a quello che si pensava essere il suo ex.

Nicola, infatti, in un’intervista aveva confidato che non avevano mai smesso di frequentarsi e che quello che si vedeva in tv era tutta una finzione.

Ora, comunque, questo discorso è completamente acqua passata e i due si godono le loro vite con i loro rispettivi partner e figli.