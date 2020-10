Nicola Vivarelli dice addio all’Italia: poi però il colpo di scena

Nelle ultime settimane Nicola Vivarelli ha spesso avuto delle uscite con Veronica De Nigris. Il giovane ufficiale di Marina, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, ha inoltre spifferato di aver avuto recentemente un momento di intimità con la dama. Una rivelazione che ha scatenato la furiosa reazione di quest’ultima, la quale ha tagliato ogni rapporto.

Nicola Vivarelli: alla ricerca di sé stesso

Proprio da poche ore Nicola Vivarelli ha infiammato nuovamente l’animo dei followers, per via di un annuncio pubblicato sulla sua pagina di Instagram. Ebbene, il cavaliere ha confessato di aver deciso di abbandonare l’Italia per rimpossessarsi della sua vita. Ha preparato i bagagli. Partirà per New York, facendo scalo ad Amsterdam, si legge. Per lui è giunto il tempo di riprendere i suoi impegni e il suo lavoro in nave.

Il test che non c’è

Secondo i programmi annunciati Sirius sarebbe dovuto essere già sull’aereo diretto nella capitale dei Paesi Bassi, ma si è verificato un contrattempo.

Come spiega il ragazzo, non ha avuto modo di salire sull’aereo per via di un test. Praticamente referto medico negativo, tutto negativo. Arriva al check in e gli chiedono lo swap test, il cui risultato arriva dopo 72 ore, però – ha sottolineato – non ha ricevuto niente.

Risata amara

Nicola Vivarelli ha poi svelato ai numerosi seguaci sul popolare social fotografico di essere – comprensibilmente – infastidito dall’intera situazione. Gli vien da ridere, ma ci sarebbe da piangere, ha commentato. Gli ospedali sono bloccati.

Nicola Vivarelli: addio definitivo a Uomini e Donne?

La disavventura capitata non ha comunque tolto a Nicola la speranza di mettersi in “cammino” verso New York già nei prossimi giorni. Per adesso non parte per la vicenda raccontata. Nel frattempo si concede una pausa, curioso di scoprire quello che succederà. Saprà ovviare al problema? I followers continuano intanto a domandarsi se abbandonerà definitivamente il dating show prodotto e presentato da Maria De Filippi.