Nel corso degli ultimi giorni a Uomini e Donne è arrivata una nuova regola che ha stravolto del tutto il programma. Si tratta del divieto di potersi baciare. Infatti, con le norme imposte dal nuovo DPCM per contribuire al contenimento del Coronavirus, i tronisti ed i corteggiatori non potranno più darsi un bacio.

Stop al bacio tra tronisti e corteggiatori a Uomini e Donne. Con il nuovo DPCM emanato dal presidente del Consiglio il giorno 25 ottobre 2020, i concorrenti del programma non potranno più baciarsi. Si tratta di una decisione drastica affinché possa essere limitata il più possibile la diffusione del Coronavirus.

Nel corso dell’ultimo periodo il numero dei contagi dovuti al Coronavirus stanno salendo in modo considerevole e hanno spinto il Governo a prendere delle decisioni drastiche. Per questo motivo, il giorno 25 ottobre 2020 è stato emanato un nuovo DPCM che introduce nuove regole da adottare in questa fase acuta del virus.

Alla luce di questo, molti programmi televisivi hanno dovuto adattarsi alle nuove norme e di conseguenza hanno dovuto introdurre dei cambiamenti. Così ha fatto Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Per contribuire a limitare la diffusione del Coronavirus, la redazione del programma ha dovuto imporre nuovi importanti divieti. Tra questi ultimi c’è quello del bacio. Infatti i tronisti non potranno più baciare i loro corteggiatori e viceversa. Fino ad ora tutti i concorrenti in studio erano costretti ad effettuare un tampone prima della messa in onda e ad indossare la mascherina.

Tuttavia, durante il lockdown il programma condotto da Maria De Filippi si era momentaneamente interrotto. Nel periodo successivo alla chiusura totale, Gemma Galgani e Giovanna Abate avevano avuto la possibilità di conoscere i loro corteggiatori attraverso una chat. Solo dopo qualche mese la messa in onda di Uomini e Donne è tornata alla sua normalità.