Trono Over, Gemma Galgani in lacrime Tina Cipollari: “Puoi essere una nonna, perché hai 70 anni” Gemma Galgani in lacrime e Tina Cipollari: "Sei una nonna hai 70 anni lo vuoi capire?"

Oggi, su Canale5 una nuova puntata di uomini e donne e come previsto dal nuovo format, Gemma Galgani e Giovanna Abate continueranno a relazionarsi con i loro corteggiatori tramite Internet. Non sarà una bella giornata per Gemma Galgani che finirà in lacrime.

La dama scambierà quattro chiacchiere in chat con un uomo che si fa chiamare Pantera, che la definisce “Principessa” e che la riempie di complimenti. Il misterioso corteggiatore le propone di fare un viaggio insieme: “Andiamo all’aeroporto senza meta e scegliamo un volo. Qualunque sia la meta, per me insieme a te sarebbe il paradiso“.

A seguito di queste parole Tina Cipollari, si rivela un po’ scettica: “Questi progetti di viaggi proprio adesso che non si può volare”. Intanto, Pantera continua a stuzzicare Gemma: “Sono sveglio e mi accingo a fare la doccia. Ti penso e sorrido”.

La dama, però, non ne sembra affatto colpita. Successivamente è il turno di Giovanna Abate che dovrà relazionarsi con i suoi corteggiatori e a questo punto Gemma ammette commossa: “Sono un po’ turbata perché ho notato che comunque ha mandato degli oggetti importanti e con più sostanza rispetto a tante parole”.

La dama è insomma colpita dalla differenza tra gli uomini che si limitano a scriverle in chat e i gesti concreti dei corteggiatori di Giovanna.

A quel punto Tina Cipollari controbatte: “Ci rendiamo conto che sta piangendo per il modo differente di essere corteggiata. Grazie al cielo siete proprio diverse, ma chi ti vorrebbe somigliare. Gemma devi capire che tu e Giovanna appartenete a due generazioni diverse. Tu puoi essere una nonna, perché a 70 anni ci sono milioni di nonne. E lei è una ragazzina di 26 anni. Il modo di relazionarsi dei giovani, è diverso. Ma lo vuoi capire che hai 70 anni“.

Gemma Galgani, allora, scoppia a piangere e dice alla Cipollari: “Basta, devi finirla“. Mentre Gianni Sperti ride sotto i baffi.