A poco più di un anno dalla nascita del primo genito, Nicole Mazzoccato e il suo compagno Armando Anastasio hanno svelato che ben presto la loro famiglia si allargherà ancora e che il piccolo Paolo, appunto, diventerà un fratello maggiore. Il dolce annuncio dell’influencer su Instagram.

Oggi è una creator digitale di successo, ma la sua fama è dovuta principalmente al programma di Uomini e Donne in cui ha partecipato nelle vesti di corteggiatrice dell’allora tronista Fabio Colloricchio. Stiamo parlando di Nicole Mazzoccato.

Dal 2021 l’influencer è legata e innamoratissima di Armando Anastasio, calciatore 27enne che da quest’anno è tesserato con il Monza.

A metà marzo del 2022 Nicole e Armando annunciavano con grande gioia che ben presto sarebbero diventati genitori per la prima volta. Su Instagram avevano scritto:

Saremo presto in 4!!!!! 👨‍👩‍👦🐈 Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo.. Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5 mese.. Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia. Con Amore ed affetto Armando e Nicole.

Nuova gioia per Nicole Mazzoccato

Il 14 agosto successivo il piccolo Paolo è venuto al mondo per la gioia della mamma e del papà. Genitori che oggi sono prontissimi ad accogliere un altro figlio in casa.

La notizia è arrivata quasi in concomitanza con il primo compleanno di Paolo e soprattutto con il 33esimo di Nicole Mazzoccato, festeggiato solo pochi giorni fa.

Con un video, nel quale i protagonisti sono il piccolo Paolo e l’ecografia che tiene in mano, Nicole ha appunto svelato di essere in dolce attesa per la seconda volta. A corredo del video ha poi aggiunto:

Ecco perché è così speciale questo giorno per me, per noi. Non vi dico nemmeno cosa provo perché non è descrivibile.. È in arrivo 👶🏼 e siamo pieni di amore e gioia.❤️

I fan attendono prossimamente novità sul sesso del bebè in arrivo e il nome. In quanto alla data di nascita, si ipotizza che possa venire al mondo nei primi mesi del 2024.