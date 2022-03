Nicole Mazzoccato ha spiegato che se ha aspettato così tanto prima di annunciare di essere incinta, è stato per via di alcune complicazioni

Qualche giorno fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nicole Mazzoccato ha annunciato a tutti i suoi follower di Instagram di essere in dolce attesa per la sua prima volta. Passati un paio di giorni, nella sezione storie del suo account ha voluto spiegare il motivo per il quale ha voluto aspettare di entrare al quinto mese prima di uscire allo scoperto.

Credit: nicolemazzoccato – Instagram

Oggi Nicole e il suo compagno, il calciatore napoletano del Monza Armando Anastasio, sono al settimo cielo. I due, che sono insieme da poco più di un anno, si stanno preparando al meglio per accogliere tra le braccia il loro primo bebè e la felicità è assolutamente alle stelle.

Proprio l’altro giorno, sull’account Instagram dell’ex corteggiatrice a Uomini e Donne di Fabio Colloricchio, è apparso un post che è servito come annuncio della gravidanza. A corredo dei bellissimi scatti di coppia, c’era scritto:

Saremo presto in 4!!!!! 👨‍👩‍👦🐈 Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo.. Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5 mese.. Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia. Con Amore ed affetto Armando e Nicole.

Perché Nicole Mazzoccato ha aspettato così tanto?

Credit: nicolemazzoccato – Instagram

In tanti si sono chiesti come mai Nicole Mazzoccato abbia voluto aspettare così tanto, addirittura cinque mesi, prima di uscire allo scoperto e di svelare a tutti di essere in dolce attesa.

A spiegarne i motivi, ci ha pensato proprio la prossima neo mamma. Nelle storie di Instagram ha raccontato che la gravidanza non è partita nel migliore dei modi, ma che ci sono state complicazioni, anche abbastanza serie.

Credit: nicolemazzoccato – Instagram

Una volta che tutti i problemi sono spariti, ha gridato a tutti la sua gioia per questo lieto evento.