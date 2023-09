Un periodo “troppo bello e davvero magico” quello che stanno vivendo Nicole Mazzoccato e il suo compagno, il calciatore Armando Anastasio. In occasione della sua prima partecipazione come ospite sul red carper del festival del cinema di Venezia, l’influencer ha svelato di essere incinta per la seconda volta. Ieri invece la coppia ha svelato il sesso del nascituro, con un giochetto davvero simpatico.

Credit: nicolemazzoccato – Instagram

Da circa tre anni a questa parte la vita di Nicole Mazzoccato è cambiata drasticamente e lo ha fatto sicuramente in meglio.

L’influencer, diventata famosa dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, programma al quale prese parte nelle vesti di corteggiatrice di Fabio Colloricchio, oggi è felicemente legata al calciatore Armando Anastasio, fresco tesserato del Monza Calcio in serie A.

Un vero colpo di fulmine tra i due, che in pochi mesi hanno deciso di andare a convivere e di gettare le basi per mettere su famiglia.

Detto fatto e all’inizio del 2022 è arrivata la scoperta della prima gravidanza.

Credit: nicolemazzoccato – Instagram

Gravidanza che è terminata nel migliore dei modi il 14 agosto successivo, con la nascita del piccolo Paolo, oggi la ragione più grande di vita della sua mamma e del suo papà.

Qualche giorno fa la coppia ha dato di nuovo un annuncio di una gravidanza, la seconda.

Novità scoperta in concomitanza con il primo compleanno di Paolo e con il 33esimo di mamma Nicole.

Ecco perché è così speciale questo giorno per me, per noi. Non vi dico nemmeno cosa provo perché non è descrivibile.. È in arrivo 👶🏼 e siamo pieni di amore e gioia.❤️

Queste le parole scelte da Nicole per annunciare ai suoi fan la lieta notizia.

Nicole Mazzoccato aspetta un altro maschietto

Sono passati solo pochi giorni dall’annuncio della gravidanza ed ecco che la creator digitale ha svelato anche il colore che avrà il suo secondo fiocco.

Lo ha fatto pubblicando un video del momento in cui lo ha svelato, per primo, allo stesso Armando.

Nella clip si vedono i due che sono a cena con amici e Nicole che da ad Armando due gratta e vinci speciali. Lui li gratta, ad un trova la scritta “è una femmina”, nell’altro invece “è un maschio”.

Credit: nicolemazzoccato – Instagram

Inizialmente il calciatore ha pensato che si trattasse di due gemelli, ma quando è arrivato il conto e nel libretto ha trovato un altro gratta e vinci ha capito tutto.

Nel terzo grattino è finalmente apparsa la notizia ufficiale: “È un maschio“!

A corredo del video la Mazzoccato ha poi scritto: