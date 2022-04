È passato circa un mese da quando Nicole Mazzoccato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e attrice di diverse fiction italiane, ha annunciato sui social di essere incinta per la sua prima volta. Lei e il suo compagno, il calciatore Armando Anastasio, a luglio abbracceranno il loro frutto dell’amore che, come si evince dall’ultimo video pubblicato su Instagram, sarà un bel maschietto.

Credit: nicolemazzoccato – Instagram

Nicole Mazzoccato è diventata famosa nel 2015, quando ha partecipato al dating show Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice dell’ex tronista Fabio Colloricchio.

I due erano usciti insieme dal programma ed hanno vissuto la loro storia per un po’, prima che il destino facesse in modo che le loro strade si separassero.

Trascorso qualche mese, Nicole ha ritrovato la sua serenità poco più di un anno fa, insieme al calciatore napoletano del Pordenone Armando Anastasio.

Un amore travolgente il loro, che li ha portati ad andare a convivere quasi subito e ad aspettare un bebè.

A metà marzo, sul profilo della modella e attrice è apparso un post nel quale veniva annunciata la gravidanza. Ecco le parole scritte a corredo delle bellissime foto:

Saremo presto in 4!!!!! 👨‍👩‍👦🐈 Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo.. Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5 mese.. Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia. Con Amore ed affetto Armando e Nicole.

Il gender reveal party di Nicole Mazzoccato

Credit: nicolemazzoccato – Instagram

Qualche giorno dopo l’annuncio della gravidanza, Nicole aveva spiegato il perché avesse aspettato il quinto mese prima di svelare la dolce novità.

Nella storia su Instagram ha raccontato di aver avuto qualche complicazione, che per fortuna è passata.

Ieri, sempre su Instagram, è apparso un nuovo post. Il video mostra tutti i momenti salienti del gender reveal party organizzato per Nicole e Armando.

Credit: nicolemazzoccato – Instagram

I due si trovano davanti ad un grande palloncino dorato e, con l’aiuto di un ago, lo scoppiano facendo librare in aria tanti palloncini e coriandoli di colore azzurro.

Il primo genito della Mazzoccato e del suo fidanzato Armando, dunque, sarà un bel maschietto.