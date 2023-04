Nicole Santinelli finisce nei guai a Uomini e Donne: la segnalazione di Riccardo Guarnieri

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Nicole Santinelli è finita nel mirino delle polemiche. Infatti, la tronista è ha ricevuto pesanti accuse da Riccardo Guarnieri il quale ha fatto emergere in studio una clamorosa segnalazione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Oggi, 12 aprile 2023 è andata in onda un’altra puntata di Uomini e Donne. Al noto dating show condotto da Maria De Filippi, non mancano mai grandi colpi di scena. Nel corso della registrazione più recente, Maria De Filippi ha dedicato ampio spazio a Armando Incarnato il quale è finito nei guai per via della segnalazione fatta da Aurora Tropea.

Successivamente, l’attenzione si è spostata sulla tronista Nicole Santinelli la quale ha intrapreso una conoscenza con i corteggiatori Cristian e Carlo. Nel bel mezzo della registrazione, a prendere la parola è stato Riccardo Guarnieri il quale si è lasciato andare ad un’inedita confessione. Nel dettaglio, il celebre cavaliere ha rivelato a tutti di aver visto il corteggiatore Andrea dare un bigliettino alla tronista. Quest’ultima avrebbe preso il biglietto senza dire niente a nessuno.

Alla luce di questo, Nicole è finita nel mirino delle polemiche e la maggior parte delle persone in studio hanno puntato il dito contro di lei. In particolare, Roberta Di Padua ha colto subito l’occasione per accusarla di essere una persona falsa.

Per quanto riguarda i due corteggiatori, è stata inevitabile la loro reazione. Cristian è apparso molto infastidito dalle numerose polemiche e proprio per questo motivo ha deciso di abbandonare il programma. Invece, Carlo non ha voluto prendere decisioni troppo affrettate. Infatti, il ragazzo vuole darsi tempo prima di decidere se interrompere o meno la conoscenza con la protagonista del format condotto da Maria De Filippi.