Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si prepara per un nuovo programma: ecco dove potremmo vederlo

Il cavaliere potrebbe presto sbarcare in Honduras? L'indiscrezione

Nel corso delle ultime ore le pagine dei principali giornali di cronaca rosa stanno dando ampio spazio a Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il cavaliere sia pronto a dire addio al programma di Maria De Filippi per cimentarsi in una nuova avventura.

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne avranno notate l’assenza di Riccardo Guarnieri dal parterre maschile in queste ultime settimane. Nel corso delle ultime ore il cavaliere si è ritrovato al centro di un gossip molto chiacchierato.

Stando infatti a quanto emerso, pare che l’ex compagno di Ida Platano sia pronto a dire addio al programma che lo ha reso popolare al pubblico del piccolo schermo per iniziare una nuova avventura. Si vocifera infatti che Riccardo potrebbe essere uno dei naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

A rendere pubblica la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni. Stando infatti a quanto rivelato dall’esperto di gossip, non si esclude la possibilità che il cavaliere del programma di Maria De Filippi potrebbe partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Anche se al momento il diretto interessato non si è espresso a riguardo, la notizia della sua possibile partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi sta diventando sempre più insistente. Queste sono state le parole con cui l’esperto di gossip ha sollevato i dubbi riguardo la presunta partecipazione di Riccardo Guarnieri all’Isola dei Famosi:

Ma se si stesse preparando per l’Isola dei Famosi?

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se il diretto interessato confermerà o smentirà il gossip tanto chiacchierato in queste ultime settimane. Riccardo Guarnieri sarà uno dei naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi? Lo scopriremo prossimamente.