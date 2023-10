Nicole Santinelli si scaglia contro Roberta Di Padua: lo sfogo sui social

Nel corso delle ultime ore Nicole Santinelli è tornata a scontrarsi contro Roberta Di Padua. L’ex tronista di Uomini e Donne non le ha mandate a dire alla celebre dama. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, Nicole Santinelli si è resa protagonista di numerosi scontri con Roberta Di Padua. Nel corso delle puntate, le due protagoniste del dating show si sono scambiate vari insulti i quali sono sfociati poi in vere e proprie lite furibonde.

Nonostante la fine del programma, le due hanno continuato a scontrarsi attraverso una serie di botta e risposta sui social. Nel corso dell’ultimo periodo, la guerra sembrava essersi placata ma la realtà sembra un’altra.

Pertanto, di recente l’ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi è tornata a parlare in merito alla sua nemica e lo ha fatto con un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni. Queste sono state le sue parole:

Magari Roberta sta cercando nel posto sbagliato, o è lei o non è il posto giusto per lei se trova tutte queste discordanze negli uomini. Sono tanti anni che sta lì, magari è nel posto sbagliato, perché si trova ancora lì? Si sente una donna vissuta ma dovrebbe evitare di dare consigli che non gli spettano. Si aspetta di trovare sempre persone esuberanti e aggressive ma non tutti sono così. Magari c’è chi fa uscire determinati lati del carattere solo quando c’è bisogno, senza fare sceneggiate e pagliacciate o cose simili. Quando ero sul trono, non sono stata in grado di farle capire chi aveva davanti, non sempre si deve permettere, magari si trova davanti a persone più mature di lei e dovrebbe controllarsi e ragionare di più.