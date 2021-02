Nicolò Zenga ha una fidanzata molto famosa: ecco di chi si tratta

Ospite al Grande Fratello Vip Nicolò Zenga si è fatto amare proprio come il fratello. Andrea Zenga, ha rivisto finalmente il suo Niky, l’incontro ha toccato nel profondo il pubblico. In un semplice sguardo l’amore fraterno è venuto a galla cancellando ogni malumore.

Il concorrente del GF VIP era particolarmente turbato dopo aver incontrato suo padre Walter Zenga. Il primo pensiero di Andrea sarebbe stato in pensiero per il fratello che, molto più di lui, ha cercato di riallacciare il rapporto con il padre.

Nicolò Zenga dopo l’incontro aveva commentato con il suo profilo social. “Andrea, un vero signore. Viaggiare in prima, ma avere l’animo da terza classe. Chi vuole capire capisca. Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73 e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria”.

Il giorno dopo il ragazzo ha rettificato spiegando che si trattava solo di uno sfogo e ha sottolineato la situazione in modo molto più pacato. “Ci tengo a dire che i miei ultimi tweet erano uno sfogo, uno sfogo dato dal vedere quanto l’incontro che c’è stato ha fatto male a mio fratello – il giovane prosegue – e dal fatto che al contrario di quanto detto da nostro padre in diretta, non ho ricevuto nessuna chiamata”.

Dopo vari chiarimenti e per spezzare il momento toccante, a lanciare la bomba durante la diretta del reality è stato proprio Alfonso Signorini che ha svelato che Niky è fidanzato con una famosa attrice romana. Il conduttore ha preferito non fare nomi, ma ovviamente in poco tempo tutto è rimbalzato sui social.

L’attrice in questione sarebbe Marina Crialesi, la famosa Beatrice di Un Posto Al Sole. I due sembrano amarsi molto e la loro storia va a gonfie vele. Insomma mancano solo le presentazioni ufficiali ad Andrea Zenga che, sicuramente, adorerà sua cognata.