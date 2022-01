Niki Antram porta suo figlio disabile in giro per il mondo, conosciamo meglio la storia della donna australiana

Questa è la storia di Niki Antram, una mamma di origini australiane che gira il mondo con il figlio disabile sulle spalle. La donna ha dato alla luce il suo bambino quando aveva 17 anni. Nonostante i problemi di salute di quest’ultimo, lei non si è arresa e ha deciso di far avere a suo figlio una vita avventurosa.

Protagonisti di questa storia sono Niki Antram, una mamma australiana e suo figlio Jimmy il quale è affetto da disabilità. In particolare quest’ultimo ha l’ipopituitarismo ed è ceco. Malgrado ciò, sua mamma, che gli ha sempre promesso una vita piena di viaggi, è riuscita a realizzare il suo sogno.

Jimmy è un ragazzo disabile il quale, grazie alla sua mamma, è riuscito a rendere possibile qualche che gli sembrava irraggiungibile. Il 26enne è affetta da ipopituitarismo. Si tratta di una condizione che determina il blocco della crescita. Inoltre è ceco, quindi ha bisogno di assistenza 24 ore su 24.

Sua mamma 43enne, che ha dato vita il suo bambino all’età di 17 anni, ha anche aperto un blog il quale si chiama “Niki and Jimmy” in cui pubblica tutte le foto dei loro viaggi:

Anche se so che staremo bene, preferisco chiamare tutti gli hotel, i ristoranti o qualsiasi altra attività dove faremo tappa per avvisarli che saremo in arrivo e che avremo bisogno di una certa assistenza. Troverò sempre modi per dare a Jimmy una vita avventurosa, la più avventurosa possibile. E il più delle volte bastano anche le cose più semplici, sono quelle che ama di più.

Niki e Jimmy insieme fanno grandi cose e viaggiano nei luoghi più belli del mondo: dalle Hawaii a Bali fino ai posti fantastici dell’Australia. Jimmy, essendo ceco, non può vedere il magnifico mondo che lo circonda e queste sono state le parole di sua mamma in merito a questo:

Qualche volta guardo lui che è così felice senza aver mai visto i colori, l’arcobaleno o le nuvole. E mi chiedo: come posso sentirmi triste?

Niki, essendo diventata mamma troppo giovane, non ha avuto una vita facile. Tuttavia, si ritiene un ragazza fortunata in quanto pensa a suo figlio che non ha mai visto i colori, le nuvole e gli arcobaleni eppure è sempre con il sorriso:

Lui è la mia ispirazione, è sempre felice, sorridente, non mi vede in modo convenzionale, ma sono sicuro che nella sua mente ha una sua immagine di come sembro. Essendo diventata mamma così giovane, non ho avuto quella vita spensierata che ha la maggior parte dei diciassette anni. A volte però mi chiedo come posso essere triste quando osservo Jimmy, che non ha mai visto colori, nuvole o arcobaleni, eppure se ne sta semplicemente seduto con un sorriso.