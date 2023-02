Antonino Spinalbese nomina Belen al posto di Giaele: la clamorosa gaffe al GF Vip

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti più amati e chiacchierati del Grande fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, il celebre gieffino si è reso protagonista di una clamorosa gaffe. Mentre stava chiacchierando con alcuni degli inquilini delle casa più spiata d’Italia, l’ex parrucchiere ha nominato Belen al posto di Giaele. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Antonino Spinalbese lascia tutti senza parole al Grande Fratello Vip. A seguito della puntata andata in onda il 30 gennaio 2023, l’ex hairstylist ha commesso un piccolo errore che di certo non è passato in osservato a tutti i telespettatori italiani.

L’episodio si è verificato subito dopo la diretta. Tutto è iniziato dal momento in cui il gieffino, in compagnia di Edoardo Tavassi e Andrea Maestrelli, ha affermato di voler conoscere meglio Giaele De Donà e suo marito Bradford Beck. Peccato che, nel tentativo di pronunciare il nome di Giaele, l’ex parrucchiere ha nominato per sbaglio Belen Rodriguez, sua ex fidanzata:

Brad quando fai queste cene noi vogliamo essere più tuoi amici che di Belen.

Non appena si è accorto del clamoroso errore, il gieffino si è coperto sua bocca con le mani. Alla luce di questo, Edoardo Tavassi gli ha chiesto cosa fosse successo e questa è stata la risposta del diretto interessato:

Niente, ho sbagliato, ho sbagliato. Mi è uscito.

Antonino Spinalbese: la storia d’amore con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese ha vissuto una breve storia d’amore con Belen Rodriguez dalla quale è nata una bellissima bambina, Luna Marì. All’interno della casa più spiata d’Italia, il gieffino ha ammesso di soffrire molto per la mancanza di sua figlia. Invece, per quanto riguarda il rapporto con la modella argentina, l’ex parrucchiere si è esposto poco in merito alla questione. Tuttavia, sembra che i due abbiano deciso di rimanere in buoni rapporti per amore della piccola.