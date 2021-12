Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Nina Moric che ha lasciato il mondo del web senza parole. La celebre modella croata ha attaccato Belen Rodriguez accusandola di aver manipolato suo figlio. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui social tramite cui ha pubblicato una chat intercorsa tra la modella argentina e Carlos Maria.

Di recente Nina Moris è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la modella croata protagonista di un gossip sono state alcune chat pubblicate sulle sue Instagram Stories. I messaggi in questione riguardano suo figlio Carlos Maria e Belen Rodriguez. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nina Moric si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram in cui ha sollevato pesanti accuse nei confronti di Belen Rodriguez. Stando alle dichiarazioni della modella croata, l’ex moglie di Stefano De Martino avrebbe esercitato una cattiva influenza su Carlos Maria. In particolare, la showgirl avrebbe incitato il ragazzo 19enne a bere e fumare.

A dimostrare il tutto ci sono alcune chat pubblicate dalla stessa Nina Moric sulle sue Instagram Stories. Queste sono state le parole della donna con cui a commentato i messaggi:

Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l’ingiustizia, ma non ci deve mai essere un momento in cui non riusciamo a protestare.

Attenendoci al racconto dell’ex moglie di Fabrizio Corona, i fatti risalirebbero al giorno 23 dicembre 2021, il giorno prima della vigilia di Natale. Queste sono le altre dichiarazioni della donna rivolgendosi direttamente alla modella argentina e taggandola nelle storie:

Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23/12… sei una madre!.

Attualmente non è ancora arrivata nessuna replica da parte della diretta interessata. Dunque, sembra che Belen Rodriguez preferisca rimanere in silenzio e godersi le feste natalizie insieme alla sua Luna Marì. Invece, cosa penserà Fabrizio Corona in merito alla questione? Non ci resta che scoprirlo!