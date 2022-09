Nina Moric confessa: “Sto male, il dolore fisico mi sta consumando”

In queste ultime ore il nome di Nina Moric è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Sulla sua pagina Instagram la modella ed ex moglie di Fabrizio Corona ha confessato ai suoi followers di stare male a causa di alcuni problemi di salute. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo.

Sono queste ore di ansia e preoccupazione quello che stanno vivendo tutti i fan di Nina Moric. La modella ha infatti confessato di vivere un brutto periodo e di stare molto male a causa di un problema di salute. Non è la prima volta che l’ex moglie di Fabrizio Corona confida ai followers i suoi malesseri.

Nel corso delle ultime ore Nina Moric ha confessato di avere un dolore fisico che la sta consumando. Da qui la decisione di ricorrere ad alcuni esami; queste sono state le sue parole a riguardo:

Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando.

Dopo le parole dell’ex modella, sono stati molti coloro che hanno inviato a Nina Moric messaggi di vicinanza e affetto. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere se ci saranno novità riguardo i problemi di salute che stanno affliggendo Nina Moric in questo periodo.

La modella ha rivelato che a causa dei suoi problemi sta trascorrendo molto tempo in casa. A rendere più drammatica la questione è la lontananza dal figlio Carlos. Per via di alcune incomprensioni, infatti, il giovane ha deciso di trasferirsi a casa di suo padre.

Nina Moric e la passione per l’arte

Di recente la modella ha preso la decisione di allontanarsi per sempre dal mondo dello spettacolo. In seguito a questa scelta, la showgirl ha deciso di dedicarsi ad una delle sue passioni più grandi: l’arte. A riguardo, queste sono state le sue parole: