Nina Moric si è fidanzata: cosa sappiamo del suo nuovo compagno Nina Moric si è fidanzata di nuovo, a dare la notizia è stata la modella croata che ha pubblicato una foto con il ragazzo, facendo però alcune precisazioni

Nina Moric non è più single, la modella croata ha pubblicato uno scatto in compagnia del suo nuovo compagno, e ora tutti si stanno chiedendo, chi è il nuovo fidanzato? E qual è il suo lavoro? La curiosità è alle stelle dopo che la particolare showgirl ha pubblicato dei commenti piuttosto irriverenti.

Lo scatto è comparso su Instagram, in bianco e nero, e molto sfocato, tanto che il volto dell’uomo non è facilmente riconoscibile. Dopo la rottura con Luigi Maria Favoloso sembra che la discussa modella abbia ritrovato la serenità, sotto la foto la donna scrive “tu tiri fuori la donna che è in me”.

Ovviamente, lo scatto ha incuriosito i fan, tanto che i commenti sono stati numerosi e alla modella sono state fatte diverse domande a cui ha risposto in prima persona. Alla domanda “chi è il tuo compagno?” Nina Moric risponde: “Non volevo ostentare nulla, non o sapeva nessuno, tanti nemmeno sanno chi sia” aggiungendo “non appartiene a questo mondo di me**a”.

Ma, che lavoro fa il compagno? Anche qua la showgirl è categorica: “Lui non ha bisogno di diventare famoso. Ha un lavoro da vero imprenditore, anzi non vuole nemmeno apparire”.

E ancora, “parteciperete a Temptation Island?”, la risposta è di nuovo incalzante: “Che palle! piuttosto mi ritiro!!! questi programmi li fanno solo gli sfigati morti di fama, sai io ho avuto un percorso diverso”.

Che dire, magari presto Nina Moric rivelerà l’identità di questo misterioso uomo che in poco tempo sembra averle rubato il cuore. Il passato amoroso della donna è sempre stato molto travagliato: da Fabrizio Corona, finito in carcere per diversi motivi, a Luigi Maria Favoloso accusato di violenze domestiche nei confronti della donna.