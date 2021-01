Nina Moric: nuovo anno, nuovo hair style. I fan stupiti

Anno nuovo, hair style nuovo per Nina Moric, che per accogliere l’arrivo del 2021 ha scelto di rinnovare il proprio look, rendendolo originale e appariscente. Recentemente la showgirl aveva condiviso sulla sua pagina Instagram un filmato con gli ammiratori, in cui sfoggiava il taglio di capelli, firmato dall’amico e parrucchiere delle star Federico Fashion Style, il quale per la croata aveva realizzato un bob asimmetrico con punte bionde e capelli ondulati.

Nina Moric: ciocche vistose

Adesso Nina Moric abbandono il biondo per adottare ciocche vistose. La modella non ha optato a favore di una tonalità qualsiasi per la sua chioma ma su un rosa acceso. A occuparsi del taglio e del lucente colore, ancora una volta, Federico Fashion Style.

Dunque, Nina Moric segue la moda dei capelli con punte rosa, che tra le celebrità italiane recentemente spopola. L’ultima a esibirle la cantante Emma Marrone, in occasione della puntata finale di X Factor 2020, alla quale ha partecipato in qualità di coach.

Sono mesi che il pink è trendy. Archiviata da poco l’estate, la fashion blogger numero uno, Chiara Ferragni, aveva puntato su lunghe ciocche rosa confetto per i capelli, seguendo l’esempio del marito Fedez, uno tra i primi uomini ad azzardare un tocco tanto audace.

Il pink è trendy

Prima dei Ferragnez aveva deliziato il popolo del web l’attrice e influencer Emily Ratajkowski, che, in pieno lockdown, si era immortalata in rete con i capelli tinti di rosa pastello.

Nina Moric forte e decisa

La Moric non si è comunque limitata ad un banale copia e incolla. Difatti, non ha dipinto tutti i capelli di rosa, bensì esclusivamente le punte. Oltretutto, a differenza di alcune eccellenti colleghe, non si è buttata sul pink chiaro e pastello, quanto piuttosto su un rosa forte e deciso. La personalità si dimostra anche così!