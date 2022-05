Nina Moric replica a Corona: il messaggio sui social per suo figlio Carlos

Dopo che Fabrizio Corona ha accusato Nina Moric di essere sparita per tre mesi dalla vita del figlio, la modella ha deciso di replicare sui social dimostrando il contrario. In un secondo momento ha pubblicato anche un forte messaggio per il dicianovenne. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Lo scontro tra Fabrizio Corona e Nina Moric torna ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la coppia protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate da loro stessi sui social.

Nei giorni precedenti, l’ex re dei paparazzi ha accusato la sua ex moglie di furto e di essere sparita per tre mesi dalla vita del figlio Carlos Corona. A fare tali rivelazioni è stato lui stesso attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram di suo figlio. Questa la sua versione dei fatti:

La signora Moric è sparita dall’Italia da circa 3 mesi, non sentiva suo figlio Carlos da circa 3 mesi. Non solo non lo sentiva, non lo cercava neanche. Dopo tre mesi che è sparita, venerdì si è presentata chiamandolo e cercando di poter parlare con lui. Lui, siccome si era ripreso da un brutto periodo, mi ha chiamato chiedendomi: “Cosa faccio? Rispondo alla mamma?”. E io gli ho detto: “Fai quello che vuoi fare, se ti senti di risponderle rispondi”. Lui ha preferito non risponderle e le ha detto che poteva andarlo a trovare a casa.

Nel video in questione, Fabrizio Corona ha accusato anche di furto la modella. Nel dettaglio l’uomo sostiene che si sia recata in casa propria e si sia appropiata illeggittimamente di 50 mila euro.

A fine di tutelarsi dalle accuse ricevute, la Moric ha pubblicato una serie di chat sul suo profilo Instagram per dimostrare di aver cercato insistentemente il figlio. Per concludere la showgirl si è rivolta direttamente a Carlos Corona lasciandogli questo messaggio: