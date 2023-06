Lo scorso due giugno, per la gioia di mamma Nina Zilli e papà Danti, è finalmente venuta al mondo la piccola Anna Blue

Dopo nove mesi di emozioni incredibili e di trepidante attesa, la cantante Nina Zilli è finalmente diventata mamma. Lo scorso 2 giugno è infatti venuta al mondo la piccola Anna Blue, la sua prima bimba, nata dall’amore con il rapper Daniele Lazzarin , in arte Danti.

Credit: ninazilliofficial – Instagram

La bellissima storia d’amore tra Nina Zilli e Danti è nata nel 2019, quando insieme si sono ritrovati a collaborare nel brano Tu e D’Io, scritto e cantato insieme anche a J Ax.

Dal colpo di fulmine è passato circa un anno prima che i due uscissero allo scoperto e si mostrassero per la prima volta insieme.

La ciliegina sulla torta della loro relazione è arrivata qualche mese fa, quando hanno scoperto di essere in dolce attesa del loro primo figlio.

Ad annunciarlo, però, non sono stati loro. Fu molto chiacchierato, infatti, il fatto che Biggio e Fiorello, nel corso di una puntata del programma mattutino Viva Rai 2, si lasciarono sfuggire la notizia, non permettendo così ai due cantanti di dirlo a tutti quando e come volevano.

Un altro momento molto importante e particolare della prima gravidanza di Nina Zilli è arrivato all’inizio di aprile, durante una puntata di Felicissima Sera, lo show che è andato in onda in prima serata su Canale 5 e diretto dai comici Pio e Amedeo.

Ospiti in studio, Nona e Danti hanno partecipato al gender reveal party, che ha permesso loro di scoprire il sesso del bebè. Tanti palloncini e coriandoli rosa per la piccola Anna Blue.

Nina Zilli finalmente mamma

Credit: ninazilliofficial – Instagram

Lo scorso 2 giugno Nina Zilli ha finalmente dato alla luce la sua bambina. La cantante e il suo compagno hanno deciso di dare il lieto annuncio due giorni dopo, pubblicando delle bellissime foto sui loro profili social.

Welcome on earth Anna Blue 🎀 02.06.2023 Avremmo potuto chiamarti Repubblica 😂 cit @rosario_fiorello. I primi attimi con noi 2 e gli ultimi prima di NOI 3 #swipeleft Grazie a Roby+Ceci, Angela, tutte le ragazze della sala parto e del reparto di ostetricia e ginecologia del Sant’Anna di Como 🎀 Che questo viaggio, che già mi sembra incredibile, abbia inizio.

Credit: ninazilliofficial – Instagram

Tanti amici e colleghi del mondo della musica e dello spettacolo hanno augurato ogni bene alla famiglia appena nata. Tiziano Ferro, Frank Matano, Gianna Nannini e Cristiana Capotondi sono solo alcuni dei vip che si sono congratulati con Danti e la Zilli per il lieto evento.