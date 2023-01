I prossimi mesi saranno i più belli della vita della nota cantante Nina Zilli. Lo saranno perché insieme al suo compagno Danti, cantante anche lui, ha da poco scoperto di essere in dolce attesa del primo figlio. L’annuncio è stato un po’ particolare, però, visto che a darlo non ci ha pensato lei o il suo compagno, bensì Biggio e Fiorello nel programma mattutino Viva Rai 2. La replica della cantante.

Credit: ninazilliofficial – Instagram

Dopo la lunga relazione con il musicista Riccardo Gibertini, Nina Zilli ha avuto altre storie con Neffa, Stefano Mancinelli e Omar Hassan.

Nel 2021 ha conosciuto e si è innamorata con colui che sembra essere destinato a diventare l’uomo della sua vita, il rapper Danti.

Con lui adesso sta gettando le basi per costruire insieme una famiglia e infatti ieri è arrivato il lieto annuncio della gravidanza. In realtà, però, a darlo non sono stati per primi i diretti interessati e prossimi neo genitori, bensì Fiorello e Biggio.

I due conduttori, che con il loro programma Viva Rai 2 stanno riscuotendo un grande successo, in questo periodo stanno collaborando spesso con Nina, essendo lei la cantante della sigla del programma.

Credit: ninazilliofficial – Instagram

Durante una delle scorse puntate, Biggio si è lasciato sfuggire proprio il fatto che Nina sta per diventare mamma. Momenti di imbarazzo anche per Fiorello e la cosa non ha potuto che scatenare la reazione della cantante.

Il post di Nina Zilli

La cantante non ha preso benissimo la cosa, criticando con non troppa ironia l’episodio e promettendo di affrontare in futuro il discorso legato al poco rispetto verso le donne e le loro scelte.

Credit: ninazilliofficial – Instagram