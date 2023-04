Nel corso della puntata di venerdì scorso di Felicissima Sera, programma di Pio e Amedeo in onda su Canale 5, i cantanti Nina Zilli e Danti hanno svelato il colore del fiocco del bebè che presto arriverà ad allietare le loro vite. Sarà una bambina e il suo nome sarà Anna Blue.

Sono mesi pieni di emozioni quelli che stanno vivendo Nina Zilli e Danti. La cantante e il rapper, legati dal 2021, sono infatti in dolce attesa del loro primo figlio insieme.

L’annuncio della gravidanza era arrivato un po’ a sorpresa e, soprattutto, senza il pieno consenso dei diretti interessati.

Era da poco iniziato il nuovo anno, infatti, quando durante una puntata di Viva Rai 2 il presentatore Biggio si era lasciato sfuggire la notizia in diretta.

Nina non aveva preso benissimo la cosa e in un video pubblicato sui social aveva scritto:

Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi. Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno😢) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più.