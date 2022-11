Noemi Bocchi, l’ex marito accusato di maltrattamenti: cosa è successo

Dopo essere uscita allo scoperto per aver iniziato una storia d’amore con Francesco Totti, Noemi Bocchi è diventata uno dei personaggi più chiacchierati del gossip. Nel corso delle ultime ore il suo nome è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa ma questa volta non per la sua relazione con l’ex calciatore. Stando alle indiscrezioni, pare che la donna avrebbe accusato il suo ex marito Mario Caucci di maltrattamenti.

A rendere pubblica questa vicenda è il giornale ‘Corriere della Sera’. Stando a quanto pubblicato dal noto quotidiano, Noemi Bocchi avrebbe subìto dei maltrattamenti da parte del suo ex marito il quale avrebbe poi abbandonato da un giorno all’altro la sua famiglia.

Il ‘Corriere della Sera’ ha pubblicato alcuni estratti della denuncia fatta da Noemi e rivolta contro il suo ex marito Mario Caucci. Questo è una delle accuse che la donna rivolge al 35enne:

Il mio ex marito ha preteso da subito che interrompessi gli studi e mi ha impedito di intraprendere qualsiasi attività lavorativa. Disse che mi sarei dovuta occupare della famiglia e che in ogni caso il mio reddito sarebbe stato irrilevante rispetto al budget del menage familiare.

Nonostante ciò, il matrimonio tra Noemi e Mario procede bene fino a quando, nel 2017, le cose iniziano a cambiare. Questo è quanto si legge dal ‘Corriere della Sera’:

Ha cominciato ad allontanarsi da me e dai figli, portando in casa un clima di totale assenza di rapporto e dialogo, dicendo che ormai la sua vita non aveva più senso.

A quel punto Noemi Bocchi decide di depositare un ricorso per la separazione giudiziale e nel 2019 arriva l’accordo consensuale secondo cui:

Caucci dovrà versare 1.250 euro al mese per ciascun figlio.

Ma non finisce qui. Secondo il ‘Corriere della Sera’ qualche mese fa Mario Caucci avrebbe rintracciato con insistenza la sua ex moglie la quale avrebbe subìto da parte sua del maltrattamenti. In seguito ad un referto medico, Noemi Bocchi ha sporto denuncia contro Mario Caucci.